Нина Романовна Козка
На 83-м году жизни скончалась легендарная саратовская лыжница Нина Козка, о чем сообщает региональное министерство молодежной политики и спорта.
Нина Романовна Козка умерла 28 ноября.
В 1989-1995 годах знаменитая саратовская лыжница возглавляла Саратовский областной физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай». Нина Романовна - мастер спорта по лыжным гонкам, Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, судья республиканской категории.
Прощание с покойной пройдет 30 ноября в 14:00 по адресу: Провиантская ул., 5 (Патолого-анатомическое отделение городской клинической больницы № 2 им. В. И. Разумовского).
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