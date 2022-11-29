В центре Саратова при сносе дома пострадал рабочий

Обвалившаяся стена дома на Первомайской, 32. Фото: Юрий Юрин / Telegram

Сегодня, 29 ноября, в Волжском районе Саратова при демонтаже двухэтажного дома частично обвалилась стена, одного из рабочих засыпало. Об этом сообщил начальник регионального управления обеспечения безопасности жизнедеятельности Юрий Юрин.

Как уточнил Юрин, ЧП произошло в 16:10 на Первомайской, 32. Сотрудники областной службы спасения оказали медпомощь пострадавшему, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте работают спасатели городской и региональной службы спасения, также на месте находится начальник службы спасения Саратовской области Павел Кориков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.