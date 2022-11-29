Молодой саратовец украл системный блок из компьютерного клуба, надеясь отыграться на ставках

Скриншот: МВД 64 / Telegram

В Кировском районе Саратова полицейские задержали подозреваемого по делу о краже имущества из компьютерного клуба. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Телеграм-канале.

Как сообщили в МВД, момент кражи системного блока из компьютерного клуба зафиксировали сразу несколько камер видеонаблюдения. Под подозрением оказался один из постоянных посетителей заведения, сотрудники полиции задержали его.

Как рассказал полицейским 23-летний задержанный, на кражу его вынудила пойти страсть к азартным играм – все свои деньги он тратил на спортивные ставки. Саратовец залез в долги, но до последнего надеялся отыграться. В компьютерном клубе он заметил отключенный от питания системный блок, когда посетители заведения разошлись, парень накрыл его курткой и вынес.

Подозреваемый перепродал системный блок за 10 тысяч рублей, их он собирался потратить на очередные ставки, но был задержан сотрудниками уголовного розыска. На саратовца завели уголовное дело по статье о краже.

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