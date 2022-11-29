На сегодня, 29 ноября, в Саратовской области на карантин по гриппу отправляли 19 школ. Таковы данные регионального минздрава.

Вчера в регионе на карантине по гриппу и ОРВИ были семь школ и один детсад. Сегодня на карантин ушли уже 19 школ. За сутки их число увеличилось почти в три раза.

В регионе помимо них закрыты 246 классов в 66 школах и 13 групп в 11 детсадах.

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