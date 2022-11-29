В Саратовской области за год почти на треть обновили парк сельхозтехники

Фото: Пул Z 64 / Telegram

В 2022 году парк агротехники региона обновился на 30%. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Саратовской области Романа Бусаргина по итогам рабочей встречи с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Общий объем инвестиций компании в регионе составил 24 миллиарда рублей. На сегодня во всех стадиях поставки находится около 800 единиц техники стоимостью пять миллиардов рублей.

– Для нас Саратовская область является одним из ключевых многолетних партнеров. Сейчас у нас действует программа раннего бронирования для аграриев. Ей активно пользуются. – отметил гендиректор «Росагролизинга» в ходе встречи с Бусаргиным.

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