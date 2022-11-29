Саратовцев возмутили очереди на маршрутку №41. Они жалуются на них в телеграм-чате «ЧП-Саратов. Прямой эфир».
- Вечером добраться из центра в Солнечный практически невозможно. За час приехали только две маршрутки, - жалуются горожане и просят продлить маршрут №99 до Топольчанской.
В МКУ «Транспортное управление» признали нехватку машин на маршруте №41.
- Проводятся мероприятия с перевозчиком по увеличению выпуска автобусов на маршрут в целях соблюдения установленного интервала движения, - сообщает городская администрация.
Напомним, ранее общественники Энгельса возмутились некачественной работой перевозчика на маршруте №24.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.