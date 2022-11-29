Саратовцев возмутили очереди на маршрутку №41. Они жалуются на них в телеграм-чате «ЧП-Саратов. Прямой эфир».

- Вечером добраться из центра в Солнечный практически невозможно. За час приехали только две маршрутки, - жалуются горожане и просят продлить маршрут №99 до Топольчанской.

В МКУ «Транспортное управление» признали нехватку машин на маршруте №41.

- Проводятся мероприятия с перевозчиком по увеличению выпуска автобусов на маршрут в целях соблюдения установленного интервала движения, - сообщает городская администрация.

Напомним, ранее общественники Энгельса возмутились некачественной работой перевозчика на маршруте №24.

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