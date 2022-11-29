Саратовская область стала одним из антилидеров страны по продаже нелегального табака

Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) представил рейтинг субъектов России по соблюдению табачного законодательства и противодействию обороту нелегальных табачных изделий. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил RTVI со ссылкой на замдиректора Центра Байсолта Хамзатова в Государственной думе.

Среди «антилидеров» рейтинга выше других оказались Ярославская, Новгородская, Калужская, Тверская и Саратовская области. Наибольшую концентрацию табачного контрафакта выявили в Новгородской и Ростовской областях, Кабардино-Балкарии, Ярославской, Смоленской и Брянских областях.

Пятерку лучших субъектов по качеству табачной продукции возглавили Удмуртия, Северная Осетия, Карелия, Башкирия и Тюменская область. Замдиректора ННЦК отметил, что потери федерального бюджета из-за неуплаты акцизных и других налогов на продукцию составили 75 миллиардов рублей за 2021 год.

Больше всего контрафакта ввозятся в Россию из стран-участниц ЕАЭС, вес этого фактора вырос с 6,7% до 7,5% за год. Традиционно преобладает в этом сегменте белорусская продукция – 92%.

– Цифры, конечно, высокие, но в нынешних условиях правоохранительные и контрольно-надзорные органы удержали ситуацию на уровне прошлого года, прежде всего активно используя в своей деятельности аналитические возможности цифровой маркировки. Чтобы разбираться в многочисленных признаках нелегальности, достаточно навести смартфон с приложением на код маркировки и тут же понятно, легален или нелегален тот или иной продукт. – напомнил Хамзатов.

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