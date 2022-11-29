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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:22

Под Саратовом мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку - вынесен приговор

Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Под Саратовом мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку - вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что, вечером 12 августа 37-летний мужчина, будучи в гостях у знакомых в селе Караван Марксовского района, выпивал в ходе застолья. После того, как хозяева отправились спать, мужчина уличил момент и надругался над 11-летней внучкой хозяев дома. О случившемся девочка рассказала взрослым, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 с половиной лет колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено,