фото: СУ СКР

Под Саратовом мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку - вынесен приговор. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что, вечером 12 августа 37-летний мужчина, будучи в гостях у знакомых в селе Караван Марксовского района, выпивал в ходе застолья. После того, как хозяева отправились спать, мужчина уличил момент и надругался над 11-летней внучкой хозяев дома. О случившемся девочка рассказала взрослым, которые обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 12 с половиной лет колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено,