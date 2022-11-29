Балаковские власти купят 174 квартиры с ремонтом для расселения жителей из ветхих домов

Фото: Администрация Балаковского муниципального района / ВКонтакте

В Балакове Саратовской области закупят 174 квартиры для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации на своей официальной странице во «ВКонтакте».

До конца 2023 года власти планируют расселить 22 аварийных дома в Балакове.

– В частности, планируется приобретение в муниципальную собственность жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. – сообщили чиновники.

Власти Балаковского района отмечают, что в предлагаемых квартирах должен быть выполнен ремонт и установлены мойки со смесителем, умывальник, ванна, выключатели и розетки, а также газовая или электрическая плита. Победителя аукциона выберут 6 декабря.

Список домов опубликован на сайте администрации Балакова.

Вопрос расселения жителей региона из ветхого жилья активно обсуждается и финансируется из федерального и губернского бюджетов. Роман Бусаргин также недавно объявил о старте нового этапа программы по переселению из аварийного жилья.

Ранее после заседания Облдумы по этой теме депутат и издатель Мария Усова рассказала, как Саратовская область из одного из самых проблемных регионов страны за несколько лет стала одним из передовиков в осуществлении государственной программы улучшения жилищных условий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.