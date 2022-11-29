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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:45

В Саратовской области тракториста приговорили к полугоду колонии за пьяную езду

Роман Хвалин

В Ртищевском районе Саратовской области местного жителя осудили за пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как доказал суд, 43-летний мужчина пьяным катался на тракторе 7 октября в совхозе Выдвиженец. Селянина остановили полицейские, медосвидетельствование показало в его крови наличие алкоголя.

Ранее мужчину уже судили за пьяную езду, за новое нарушение суд приговорил его к 6 месяцам колонии и на три года лишил прав.

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