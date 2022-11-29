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Владимир Путин наградил директора Саратовского института медалью. Соответствующая информация опубликована официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами».

Из Саратовской области государственной наградой удостоен один человек. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил директор саратовского филиала ФГБУН «Институт радиотехники и электроники имени Котельникова» Юрий Филимонов.

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