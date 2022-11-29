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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:09

Власти Саратова ищут перевозчика на автобусный маршрут до новой инфекционной больницы

Роман Хвалин

Городская администрация ищет перевозчиков на автобусный маршрут №78. Эта информация была размещена вчера, 28 ноября, на сайте мэрии Саратова.

Автобус №78 ходит от остановки «площадь Ленина» до новой инфекционной больницы в Елшанке и обратно. Протяженность маршрута – 11 километров, на линии постоянно будут четыре автобуса, еще один – в запасе.

Заявки принимаются до 10 января 2023 года, перевозчика определят 20 января. Аналогичный конкурс власти города объявляли в сентябре, тогда на него никто не заявился.

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