В Саратовской области военного оштрафовали за аварию со школьником на мотоцикле

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольске Саратовской области военнослужащего наказали за ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда.

Авария произошла 15 октября прошлого года на Ярославской улице Вольска 39-летний военный не включил поворотник, после чего его Мazda сбила 13-летнего мальчика на мотоцикле.

Подростка госпитализировали, он получил тяжелые травмы. В ходе заседания водитель иномарки не признал себя виновным, но согласился возместить моральный вред мотоциклисту. Школьник не озвучивал в суде желаемую сумму компенсации.

Военнослужащего приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей и лишили водительских прав на год. Приговор вступил в законную силу.

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