Сергей Курихин

Саратовский суд начал рассмотрение дела Сергея Курихина о подделке документов на оружие. Информацию об этом корреспонденту КП-Саратов подтвердил источник в правоохранительных органах.

3 июня 2022 года на экс-депутата Саратовской областной думы было заведено дело о подделке документов, необходимых для разрешения на владение оружием. Уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ было направлено в суд в конце октября.

Сергею Курихину пытались вручить обвинительное заключение, но бизнесмен «уклонялся от получения».

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