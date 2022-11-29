автобусы маршрута №24

Общественники Энгельса возмутились некачественной работой перевозчика на маршруте №24.

Жители Энгельса в социальных сетях и в в обращениях, направленных в адрес общественных организаций неоднократно поднимали тему проблем с маршрутными такси №24.

По словам покровчан, общественный транспорт по маршруту пос. Базальт и Энгельсская районная больница ходит редко, а оплатить поездку картой не представляется возможным.

автобусы маршрута №24

О своих приключениях он написал в социальных сетях. В итоге Александр Еремеев ждал одну маршрутку 50 минут, а вторую – 1 час 5 минут. При этом в договоре с перевозчиком ООО АТП-9 был заявлен интервал в 10 минут. В 4-х из 5-ти машин он не смог оплатить проезд картой.

— Уважаемый Дмитрий Петрович Плеханов как житель г. Энгельса прошу обратить внимание и привлечь надзорные органы к конкретному факту. – написал он. - Интервал между машинами час. Т.е. на маршруте где то 5-6 машин. Ну ведь был конкурсный отбор с конкретными условиями. Почему? Если есть веские причины, то может уступить место желающим организовать в соответствии с договором? — недоумевает общественник.

автобусы маршрута №24

— Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района подал исковое заявление в Саратовский Арбитражный суд о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок ООО АТП-9 по маршруту 24. Исковое заявление приняли, и в настоящее время дело находится в стадии рассмотрения, — рассказали в администрации.

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