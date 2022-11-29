За год в Саратовской области на пожарах погибло 20 человек

Фото: Юрий Юрин / Telegram

В Саратовской области за 11 месяцев этого года в пожарах погибло 20 человек. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил в своем Телеграм-канале начальник управления безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.

По данным Юрина, всего противопожарная служба 586 раз выезжала на тушение пожаров, – из них 262 – ландшафтные пожары. Последствия ДТП пожарным пришлось ликвидировать за этот год 42 раза.

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