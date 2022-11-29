Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 7:36

За год в Саратовской области на пожарах погибло 20 человек

Роман Хвалин
Фото: Юрий Юрин / Telegram

Фото: Юрий Юрин / Telegram

В Саратовской области за 11 месяцев этого года в пожарах погибло 20 человек. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщил в своем Телеграм-канале начальник управления безопасности жизнедеятельности населения региона Юрий Юрин.

По данным Юрина, всего противопожарная служба 586 раз выезжала на тушение пожаров, – из них 262 – ландшафтные пожары. Последствия ДТП пожарным пришлось ликвидировать за этот год 42 раза.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.