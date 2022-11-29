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НовостиОбщество29 ноября 2022 7:24

Пациентку с тяжелым кишечным кровотечением из Перелюба доставили в Саратов вертолетом санавиации

Роман Хвалин
Анестезиолог-реаниматолог ОКБ Валерий Жунев в вертолете санавиации

Анестезиолог-реаниматолог ОКБ Валерий Жунев в вертолете санавиации

Пациентку из Перелюба доставили в Саратов вертолетом санавиации. Об этом сегодня сообщили в официальном канале Саратовской областной клинической больницы в Телеграм.

В Перелюбской районной больнице у пациентки открылось тяжелое желудочно-кишечное кровотечение. Вызов в Саратов поступил еще вечером, но доставить пациентку наземным транспортом было невозможно, так что в Перелюб выехал анестезиолог-реаниматолог саратовской Областной клинической больницы Виталий Василянский.

Когда состояние женщины удалось стабилизировать, ее транспортировали в Саратовскую городскую клиническую больницу №6 для дальнейшей терапии.

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