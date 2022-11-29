Отключение отопления
Жители дома в центре Саратова остались без отопления и воды. Об этом сообщает администрация Октябрьского района Саратова.
Сегодня, 29 ноября, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях ПАО «Т Плюс» по адресу: ул. Вольская, 9, отключена подача отопления и горячего водоснабжения некоторым абонентам.
Восстановить коммуникации обещают до 17.00.
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