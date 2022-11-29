В боях СВО погиб уроженец Саратовской области

Фото: Марат Умиров / Администрация Ивантеевского района
В ходе спецоперации погиб уроженец Ивантеевского района Саратовской области Марат Умиров. Об этом сообщили в официальных соцсетях администрации района.
Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащего:
– Склоняем голову перед доблестью и мужеством павшего героя. Он отдал жизнь за мирное будущее своей Родины и соотечественников. Вместе с родными боль утраты разделяют все жители Саратовской области. Вечная память и вечная слава погибшему военнослужащему, – написал Бусаргин.
Умиров родился в поселке Знаменский, до службы в зоне СВО он закончил Ивантеевский политехнический лицей.
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