В боях СВО погиб уроженец Саратовской области

Фото: Марат Умиров / Администрация Ивантеевского района

В ходе спецоперации погиб уроженец Ивантеевского района Саратовской области Марат Умиров. Об этом сообщили в официальных соцсетях администрации района.

Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким военнослужащего:

– Склоняем голову перед доблестью и мужеством павшего героя. Он отдал жизнь за мирное будущее своей Родины и соотечественников. Вместе с родными боль утраты разделяют все жители Саратовской области. Вечная память и вечная слава погибшему военнослужащему, – написал Бусаргин.

Умиров родился в поселке Знаменский, до службы в зоне СВО он закончил Ивантеевский политехнический лицей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.