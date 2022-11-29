фото: Саратов онлайн
Саратовец встретил кабана посреди города. Об этом стало известно из соцсетей.
Сегодня утром, 29 ноября, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков.
Молодой человек встретил кабана на пустыре на улице Октябрьской, между улицами Посадского и Кузнечной. Мужчина ехал на машине и заметил на обочине кабана, поедающего арбуз.
В комментариях саратовцы с юмором отнесли к необычной встрече.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.