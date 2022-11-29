фото: Саратов онлайн

Саратовец встретил кабана посреди города. Об этом стало известно из соцсетей.

Сегодня утром, 29 ноября, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась публикация от одного из подписчиков.

Молодой человек встретил кабана на пустыре на улице Октябрьской, между улицами Посадского и Кузнечной. Мужчина ехал на машине и заметил на обочине кабана, поедающего арбуз.

В комментариях саратовцы с юмором отнесли к необычной встрече.

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