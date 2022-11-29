Бывшего сотрудника Саратовской колонии приговорили к штрафу в полмиллиона рублей за взятки от заключенного

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове осудили бывшего сотрудника регионального УФСИН за получение взяток от заключенного. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Суд подтвердил, что за 2020 и 2021 годы сотрудник УФСИН получил более 127 тысяч рублей за пронос в исправительное учреждение сим-карт, мобильных телефонов и комплектующих к ним.

На незаконную деятельность бывшего сотрудника исправительного учреждения обратили внимание УФСБ по региону. Суд приговорил должностное лицо к штрафу в 500 тысяч рублей.

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