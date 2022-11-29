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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 6:33

В Саратовской области перевернулась «Газель»: разбились трое

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В Саратовской области перевернулась «Газель»: разбились трое. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 28 ноября примерно в 13:10 в Балаковском района произошло жуткое ДТП.

43-летний водитель ГАЗ-2752 «Соболь» не справился с управлением автомобилем. На высокой скорости микроавтобус опрокинулся. Водитель и двое пассажиров - мужчина 43 и 46 лет получили травмы и госпитализированы в больницу.

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