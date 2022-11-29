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В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 125 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9 утра, 29 ноября, за сутки заболели 125 человек, а всего с начала пандемии число заразившихся достигло цифры в 299 386 человек. Выздоровели с начала эпидемии 292 455 человек, из них 70 - за прошедшие сутки.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 71, Балаковском, Балашовском районах — по 12, Вольском — 10, Энгельсском — 9.
У всех заболевших выявлены признаки ОРВИ.
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