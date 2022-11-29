В микрорайоне Солнечный сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 29 ноября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием пешехода.

Примерно в 7:15 на пересечении улиц Антонова и Топольчанской мужчина за рулем Lada Vesta сбил 48-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована.

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