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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 5:30

В микрорайоне Солнечный сбили женщину

Евгений Бадиков

В микрорайоне Солнечный сбили женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня, 29 ноября, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием пешехода.

Примерно в 7:15 на пересечении улиц Антонова и Топольчанской мужчина за рулем Lada Vesta сбил 48-летнюю женщину.

Пострадавшая госпитализирована.

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