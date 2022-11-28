фото: архив КП

В Новоузенске простились с мобилизованным Сергеем Чапрасовым. Об этом сообщает администраций Новоузенского района.

Воздать дань уважения героизму погибшего земляка, за проявленное мужество, горячую преданность своему народу пришли в этот день более сотни новоузенцев, представители областного правительства, районной администрации, военного комиссариата, пограничной комендатуры.

Сергей родился 25 ноября 1992 года. В день похорон ему исполнилось бы 30 лет.

28 сентября он был призван в ряды вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации. Служил рядовым, водителем автомобиля. Погиб 7 ноября от осколочного ранения.

- 81 год назад в 1941 году на защиту нашей страны уходили деды и прадеды сегодняшних солдат. Враг у нас один и тот же – фашизм. Нет таких слов, которые могли бы выразить горе его матери, его родных и близких. Выражаю глубокие слова соболезнования родственникам, друзьям и всем, кто его знал. Это невосполнимая утрата... Вечная память! - высказался министр экономического развития Андрей Андреевич Разборов.

Слова соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Чапрасова выразил глава Новоузенского муниципального района Андрей Андреевич Опалько.

- Биография Сергея получилась короткая, последняя ее строка - погиб при исполнении служебного долга, но, она ценнее многих страниц больших биографий. Это потеря для всего города. Для нас он герой, его место покоя будет святым местом для каждого новоузенца.

Собравшиеся почтили память погибшего земляка минутой молчания. Сергея похоронили на городском кладбище города Новоузенска с воинскими почестями.

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