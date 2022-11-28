В Хвалынске скончался 54-летний мужчина

фото: СУ СКР
В Хвалынске сегодня, 28 ноября, в больнице умер 54-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По данным следствия, 28 ноября с места жительства в Хвалынске сегодня, 28 ноября, в больнице умер 54-летний мужчина, мужчину привезли из дома в больницу с раной на груди. Мужчина скончался в медучреждении. Причину смерти предстоит выяснить патологоанатому.
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