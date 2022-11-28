Кадр из видео телеграм-канала "Городской смотритель"

Очевидцы сообщают об обрушении опорной стены на Набережной. Об этом стало известно из телеграм-канала «Городской смотритель».

Сегодня, 28 ноября, в социальных сетях появилась публикация об обрушении бетонных блоков между домами №1 и №2.

—Все полностью разрушено, зимой будет валиться снег, все это дальше пойдет. Просто катастрофа, нужна срочная помощь, — сетует автор публикации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.