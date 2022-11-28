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НовостиОбщество28 ноября 2022 13:38

Саратовская облдума перенесла срок присоединения села Сторожевка к городу еще на один год

Роман Хвалин

Депутаты Саратовской областной думы сегодня, 28 ноября, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению одобрили проект закона об отсрочке вхождения в состав Саратова Сторожевского муниципального образования.

Срок присоединения к областному центру перенесли с 1 января 2023 года на 1 января 2024 года. Такое решение связано с необходимостью завершения инфраструктурной программы – строительства дороги и двух мостов от села Сторожевка до деревни Зеленкино в Татищевском районе области.

Село потеряло бы возможность участия в госпрограмме, по которой идет строительство этих объектов при присоединении к Саратову.

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