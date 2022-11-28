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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 12:30

Житель Энгельсского района хранил на дачах три килограмма наркотиков

Евгений Бадиков
Оперативная съемка МВД

Оперативная съемка МВД

Житель Энгельсского района хранил на дачах 3 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Саратовские наркополицейские задержали мужчину, хранившего на даче более трех килограммов марихуаны. Растительный наркотик 40-летний житель Энгельсского района хранил в двух помещениях за городом. Мужчина пояснил, что запрещенное вещество собрал для личного употребления и не собирался заниматься сбытом.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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