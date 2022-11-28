Пятидесяти тысячам работников социальной сферы Саратовской области увеличат зарплаты. Соответствующее решение губернатора региона опубликовано его пресс-службой.

Повышение затронет свыше 50 тысяч человек, в том числе – врачей и средний медперсонал, педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений, работников культуры, социальных учреждений.

Индексация будет рассчитываться с 1 сентября текущего года, то есть в декабре работники соцсферы получат увеличенную зарплату плюс дополнительный перерасчет за три месяца.

Роман Бусаргин поручил министерству финансов области и зампреду Михаилу Орлову вынести этот вопрос на ближайшее заседание Саратовской областной Думы.

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