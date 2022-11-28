Дело Бурова и «НВКбанка»: Как гениально подставить партнеров и друзей

Фото: Деловой Саратов

Эпопея вокруг уголовного дела о мошенничествах в «НВКбанке», похоже, снова затягивается. Уже на стадии предварительного слушания Фрунзенский районный суд решил вернуть дело в прокуратуру, заявив, что «обвинительное заключение составлено с нарушением требований УК РФ».

В настоящее время по этому делу проходит 14 обвиняемых. Хотя, для каждого, кто хоть немного знаком с ситуацией, абсолютно очевидно: по сути, это все дело одного человека. И неважно, что этот человек, по каким-то причинам, формально даже не является там обвиняемым. Естественно, речь идет о Владиславе Бурове, широко известном в регионе предпринимателе с олигархическими замашками и совершенно определенной репутацией в бизнес-среде.

Как говорят в местных бизнес-кругах, отсутствием ума, хватки и большого везения Буров никогда не страдал, но вот претензии, скажем так, с точки зрения человеческой этики, к некоторым качествам его характера накопились у многих давно. Чтобы это понять, совсем необязательно даже обращать внимание на то, что писали и пишут о Бурове СМИ (хотя пословица утверждает, что «дыма без огня не бывает»). Достаточно просто изучить картотеки судебных решений в открытом доступе и наверняка бросится в глаза, как, например, так или иначе связанные с Буровым предприятия буквально друг за другом неожиданно оказывались словно по одному и тому же сценарию банкротами, десятки миллиардов рублей где-то испарялись, а многочисленные кредиторы этих предприятий странным образом оставались ни с чем. Причем, есть данные, что среди пострадавших от таких афер не только крупные компании и государственные структуры, но и простые граждане, его же, Бурова, рядовые сотрудники и те, кто в свое время рискнул ему довериться и помочь. В результате кто-то из них до сих пор выплачивает долги за «патрона», кто-то оказался на скамье подсудимых, а некоторые при странных обстоятельствах и вовсе отошли в мир иной. И вот теперь, похоже, дошла очередь до еще одного бизнес-деятеля, который вполне тоже может, сам того не желая, вынужденно «подменить» патрона на той самой скамье в деле о крупных мошенничествах со средствами «НВКбанка».

Считается, что прочные партнерские отношения предпринимателя Дмитрия Тарновского и Бурова зародились еще в конце нулевых. Более десятка лет они совместно обрабатывали крупные земельные угодья, деля урожай пополам, и знающие люди утверждают, что все это время Буров пользовался полным доверием Тарновского, тот не раз выручал «господина олигарха». А потом, собственно, и случилась известная история с одним из последних «живых» буровских активов - компанией «Агроинвест», бессменным директором которой был тот же Тарновский. По имеющеся информации, некий Андрей Хохлов (родственник, скорее всего – племянник Бурова), что называется, вывел эту компанию с миллиардным оборотом из-под носа кредиторов. Отправляя дело о возврате актива на повторное рассмотрение, кассационный суд, сам факт недобросовестности действий то ли Хохлова, то ли самого Бурова опровергать не стал – дело было отправлено лишь не небольшую доработку по процедурным основаниям. В итоге кассация все расставила на свои места. Несмотря на то, что в противовес была развернута целая информационная кампания, факт остается фактом: все суды, как один, подтвердили незаконность указанных сделок.

За то недолгое время, пока актив находился в руках кредитора, начали всплывать весьма нелицеприятные факты – оказалось, что из «Агроинвеста» заблаговременно успели вывести все что только можно: землю, технику и оборудование, людей. В пользу кого именно – судам еще предстоит разобраться. Но учитывая, что в результате этих комбинаций «Агроинвест» еще и оказался должен по невыплаченным дивидендам сотни миллионов рублей Хохлову (а по факту, видимо, Бурову), настоящего бенефициара здесь определить совсем несложно.

Общее для всех этих схем – все делалось руками Тарановского. Именно его подписи стоят на всех документах, сопровождающих вывод активов и создание мнимых задолженностей. Диллема спасти ли своего давнего партнера или заработать еще больше перед Буровым, видимо, никогда не возникала. В ход пошла новая комбинация. Похоже, что, создав и просудив таким образом задолженность, Буров через ООО «Ларио» (которое с самого начала называли подконтрольной ему же структурой) первым отправил «Агроинвест» в банкротство, обойдя здесь даже такого мощного гиганта, как «Русагро». И теперь управляющему «Агроинвеста», обанкроченного по иску «Ларио», остается лишь выполнить свои прямые обязанности и взыскать с Тарновского все то, что тот, очевидно действуя в интересах Бурова, вывел из компании. А в СМИ наверняка теперь появятся публикации о том, что во всем в очередной раз виноваты происки того же жестокого «Русагро». И опять-таки наверняка далеко не все обратят внимание на то, что на самом деле заявление «Русагро» о взыскании средства с «Агроинвеста» суд еще даже не начинал рассматривать.

Если все это действительно так, и наши предположения верны, то и определенным изяществом буровской игры просто нельзя не восхититься. И явно мешающий злейший кредитор остается ни с чем, и удается дважды поживиться за счет очередного своего партнера, главная головная боль которого теперь еще раз полностью расплатиться с Буровым, чтобы не попасть за решетку. Выйти сухим из воды, заработать два раза на одном и том же и утереть нос кредиторам… Словом, молодец, Владислав Юрьевич, браво!

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