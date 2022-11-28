фото: Энгельс Онлайн

Транспортный коллапс на линии Энгельс-Саратов объяснили нехваткой водителей. Так разъяснили утренние проблемы в министерстве транспорта Саратовской области.

Напомним, сегодня, 28 ноября, в 8:45 читатели поделились с нами информацией о транспортном коллапсе на дороге Энгельс-Саратов.

— На линии Саратов-Энгельс наблюдается недовыпуск транспорта в связи с недостатком водительского состава, а также в связи с техническими неисправностями подвижного состава, поэтому между некоторыми рейсами интервал увеличен, — ответили в минтрансе на запрос.

— Проехало 3 автобуса и я все еще не могу уехать. Все переполненные до такой степени, что люди просто выпадают из дверей, — жаловали жители Энгельса в социальных сетях.

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