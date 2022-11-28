В Октябрьском районе отключили воду до 18:00

Сегодня, 28 ноября, в Октябрьском районе Саратова отключили воду, о чем сообщает ООО «КВС».
Ремонт труб идет по улице Шелковичная. Из-за него прекращено холодное водоснабжение абонентов микрорайона, расположенного в границах улиц: Миротворцева - Клочкова - Литейный проезд - Вяземская - 2-я Детская - Новоузенская; а также ЖК Царицынский.
Восстановить подачу воды коммунальщики обещают к 18:00.
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