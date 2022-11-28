фото: РИА

В Саратовской области цена на дизельное топливо выросла на 2,5 процента с начала года. Информация опубликована информационным агентством «РИА Новости».

По результатам исследования, во всероссийском рейтинге регион находится на 57 месте (в 2018 году было 67-е). На среднемесячную зарплату саратовцы могут приобрести 665 литров дизтоплива. Средняя цена за литр на саратовских заправках составляет 52,89 руб, что на 2,5 процента больше, чем в начале года.

Для анализа использовалась среднемесячная зарплата в регионе за вычетом НДФЛ с сентября 2021-го по август 2022 года и средние потребительские цены на топливо в этом октябре.

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