Роман Бусаргин на совещании

Роман Бусаргин обсудил демографию Марксовского района Саратовской области, который считается одним из самых проблемных по этому показателю. За пять лет его население сократилось на 6 процентов.

Сейчас в Марксовском районе проживают 59 тыс. человек. За год население сократилось на 1146 жителей. Уровень смертности за последние два года поднялся. Основными причинами остаются болезни системы кровообращения (45,5%), онкозаболевания (10,4%) и внешние факторы (7,7%).

Во время совещания было решено:

Закупить аппарат КТ в больницу уже в 2023 году, поставить другое оборудование, которое медики сочтут необходимым.

Главврачу Альберту Петросяну совместно с областным минздравом поручено разработать отдельную программу развития районной медицины. Обратить внимание на недостаток диагностики, ненадлежащее лечение, отсутствие диспансеризации.

Переобучить одного из сотрудников поликлиники, чтобы диагностику на аппарате УЗИ можно было вести ежедневно.

Сформировать медицинские классы в школе, а их выпускникам – давать целевые направления в вуз.

Каждый несчастный случай разобрать и провести конкретные действия: устранить опасные участки на дорогах, сделать безопасными места купания и т.д.

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