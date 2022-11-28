В ходе СВО погиб Ренат Муханов из Озинского района Саратвоской области. Сегодня, 28 ноября, об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Ренат Талапович родился 8 августа 1996 года в поселке Липовский. В 2011 году он отучился в школе поселка Озинки, а затем в 2015 году закончил «Колледж физической культуры и спорта «Спарта» московского департамента физической культуры и спорта. Молодой человек стал учителем физкультуры по специальности.

В октябре 2015 года Ренат Муханов был призван на срочную службу, а затем заключил контракт. Служил в должности заместителя командира взвода, имел звание лейтенантом.

Администрация муниципалитета выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Ренат Муханов

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