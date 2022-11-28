В Саратове изменят схему движения на трех улицах

В Саратове изменят схему дорожного движения на трех улицах, о чем сообщает городская администрация.

Движение по ул. Рабочая на участке от Хользунова до Рахова станет односторонним. Ехать можно будет только в сторону Рахова.

Улица Техническая также станет односторонней на участке от дороги дублера в сторону проспекта 50 Лет Октября.

На пересечении проспекта Строителей с улицы имени академика Антонова запретят поворот направо с основной дороги. Повернуть можно будет с дороги дублера.

Решение приняла комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.

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