В Саратовской области два человека пострадали в столкновении автомобилей «Лада»

фото: ГИБДД

В Калининском районе ночью 27 ноября произошло ДТП с пострадавшими, об этом сообщает Госавтоинспекция.

По сообщению дорожной полиции, в 1:30 на 626-ом км трассы Р-22 «Каспий» М-4 Дон «Тамбов-Волгоград-Астрахань» на подъезде к Саратову 33-летний водитель «Лада Веста» столкнулся с «пятнадцатой», которую вел 63-летний мужчина.

В аварии пострадал водитель ВАЗ-2115 и его 58-летняя пассажирка – мужчину госпитализировали, его спутнице было назначено амбулаторное лечение.

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