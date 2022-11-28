В Саратове ищут очевидцев смертельного ДТП на Азина

Фото с места ДТП

В Саратове правоохранители ищут очевидцев смертельного ДТП на Азина, о чем пишет пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла 24 сентября 2022 года около полуночи возле дома № 46а на Азина. Водитель автомобиля CHEVROLET KLAN сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.

Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области просит откликнуться очевидцев и тех, у кого есть любая значимая информация по этому случаю. Информацию можно сообщить по телефону 99-46-66 или по адресу: Саратов, улица имени Николая Чернышевского, д. 88, кабинет № 807.

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