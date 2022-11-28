Короткое замыкание вызвало пожар в санатории под Балаково

Вчера, 27 ноября, в санатории под Балаково короткое замыкание вызвало пожар, о чем пишет ГУ МЧС по Саратовской области.

В 16.02 был поступил сигнал из Балаковском районе, на территории ГАУ СО СОЦ «Лазурный». В выходной день произошло замыкание в электрощитке в одном из корпусов, который на момент ЧП не эксплуатировался.

Персонал ликвидировал возгорание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Причина ЧП уточняется.

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