Кадры с мероприятия

В Саратове отметили День морской пехоты России. Об этом сообщает Министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

В Парке Победы на Соколовой горе состоялись мероприятия, посвященные Дню морской пехоты России. Военнослужащих и ветеранов морской пехоты с праздником поздравил советник министра внутренней политики и общественных отношений области Николай Семенов.

— Сохраняя героические традиции «морских солдат», опираясь на боевой опыт Великой Отечественной войны, вы и в сегодняшние дни выполняете сложные и ответственные задачи по защите Отечества, - подчеркнул чиновник.

— Морские пехотинцы вписали немало славных побед в историю нашего Отечества, и сейчас защищают независимость и суверенитет страны, показывая особую стойкость, мужество и героизм, - отметил председатель комитета по труду и социальному развитию администрации Саратова Максим Михайловский.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику «Землякам, погибшим в локальных войнах» и почтили память павших минутой молчания.

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