На сегодня, 28 ноября, в Саратовской области коронавирусом заразились еще 116 жителей за сутки. Всего в регионе зафиксировано 299 261 зараженных. Выздоровели с начала эпидемии 292 385 человек, за сутки — 188.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 17 лет — 11;

- 18-29 лет — 10;

- 30-49 лет — 31;

- 50-64 лет — 23;

- 65 и старше — 41.

Все зараженные поступили с признаками ОРВИ.

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