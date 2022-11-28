Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 27 ноября, в Энгельсе из-за пожара эвакуировали двоих детей, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар произошел в 15.22. Загорелась квартира на 2 этаже десятиэтажного дома на ул. 148 Черниговской дивизии. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, очаг располагался на кухне одной из квартир.

От огня были спасены четные человека, в том числе два ребенка. Они не пострадали. Работали на месте четыре пожарных расчета.

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