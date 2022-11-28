В Саратовской области родились Вильям, Серафим и Есения, о чем сообщает региональный ЗАГС.

На этой неделе в регионе появились дети с такими необычными именами, как Вильям, Мир, Серафим, Фаина, Есения, Адели.

Всего в отделах ЗАГС в Саратове, Энгельсе и Балаково зарегистрировали появление 212 детей. На свет появились 111 мальчиков и 101 девочка. В Октябрьском районе Саратова зарегистрировали двойню.

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