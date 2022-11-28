В ДТП в последнее воскресенье осени пострадала 18-летняя жительница Саратова

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 27 ноября, в аварии пострадала девушка, сообщает ГИБДД по области.

В 16:10 в районе Трофимовского моста, у дома №1А на Московском шоссе, 42-летняя водительница Daewoo Matiz врезалась в идущую впереди от нее «четырнадцутую».

Травмы получила пассажирка ВАЗ-2114, ее госпитализировали.

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