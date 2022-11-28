фото: «Т Плюс»

Многоэтажка в Ленинском районе осталась без отопления. Об этом сообщает администрация Ленинского района Саратова.

В связи с ремонтными работами по адресу прекращена подача центрального отопления по адресу: ул. Измайлова, 11а. Работы проводит ПАО «Т Плюс».

Вернуть тепло в десятиэтажный дом обещают к 12:00.

Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.

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