фото: «Т Плюс»
Многоэтажка в Ленинском районе осталась без отопления. Об этом сообщает администрация Ленинского района Саратова.
В связи с ремонтными работами по адресу прекращена подача центрального отопления по адресу: ул. Измайлова, 11а. Работы проводит ПАО «Т Плюс».
Вернуть тепло в десятиэтажный дом обещают к 12:00.
Телефон ЕДДС по Ленинскому району: 65-98-73.
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