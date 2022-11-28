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Утро понедельника обернулось для жителей Энгельса очередным транспортным коллапсом. В редакцию "КП-Саратов" обратились жители Энгельса, которые вот уже второй понедельник кряду не могут вовремя успеть на работу.

По заверением читателей, 109 троллейбусы перегружены, а автобусов на маршруте практически нет.

- Дорога из центра города до моста занимает час - сокрушается одна из читательниц

Напомним, ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин раскритиковал минтранс за плохую работу общественного транспорта Энгельса, попав в одну из утренних пробок.

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