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Утро понедельника обернулось для жителей Энгельса очередным транспортным коллапсом. В редакцию "КП-Саратов" обратились жители Энгельса, которые вот уже второй понедельник кряду не могут вовремя успеть на работу.
По заверением читателей, 109 троллейбусы перегружены, а автобусов на маршруте практически нет.
- Дорога из центра города до моста занимает час - сокрушается одна из читательниц
Напомним, ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин раскритиковал минтранс за плохую работу общественного транспорта Энгельса, попав в одну из утренних пробок.
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