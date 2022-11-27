Мария Усова встретила День матери с молодыми мамами из Саратовской области

Сегодня, 27 ноября, депутат областной думы и генеральный директор «Волга Медиа» Мария Усова поздравила женщин в Перинатальном центре Саратова с Днем матери. О визите и своих пожеланиях молодым мамам Усова написала в своем Телеграм-канале.

– Девчонки из Балашовского и Дергачевского районов отпраздновали День Матери в областном Перинатальном центре!

Сама своего первого ребёнка родила именно в этом месте. Поэтому в День матери встретилась с молодыми мамами на Зерновой.

Поздравила их и подарила их малышам небольшие подарки!

Быть матерью классно, поздравляю всех причастных. – сообщила Усова.

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