В Саратовской области простились с офицером, погибшим в спецоперации

Фото: Газета "Звезда", г. Хвалынск / ВКонтакте
В Хвалынске простились с погибшим в ходе СВО Сергеем Варламовым. Об этом сообщила администрация района на своей официальной странице во «ВКонтакте» со ссылкой на местную газету «Звезда».
Сергей был старшим лейтенантом в Тоцком гарнизоне – батальоне управления.
– Отзывчивым и очень добрым человеком был... Грамотно помогал своим сослуживцам, уравновешенный, всегда позитивный. Отличный семьянин, любящий отец и муж. Любил порыбачить и мотоциклы, любил угостить друзей хорошим пловом или шурпой - в общем настоящий друг. – рассказал сослуживец Варламова о погибшем.
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