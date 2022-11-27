Саратовские активисты спасли орла с раненым крылом

Фото: t.me/wiseroc64

Активисты саратовского центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» спасли найденного с травмой крыла орла-могильщика. Об этом движение сообщило в своем Телеграм-канале.

К счастью для «короля неба», как еще называют этих величественных птиц, травма оказалась несерьезной, в будущем птица сможет жить в дикой природе, своей естественной среде обитания, когда восстановится.

Пока птица живет в уличном вольере, скоро орла перевезут в зимник. В фонде попросили неравнодушных граждан помочь со сбором средств на корм для крупной птицы:

– Этого монстра нам надо как-то прокормить, — написали в канале «Мудрого Руха».

Фото: t.me/wiseroc64

Фото: t.me/wiseroc64

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.